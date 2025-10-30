Укрпошта безкоштовно доставлятиме родинам речі і документи загиблих та зниклих військовослужбовців

"Укрпошта" та Генеральний штаб ЗС України підписали меморандум про співпрацю, який започатковує створення єдиної системи передачі особистих речей та документів родинам військових.

"Коли повертаються речі, повертається частинка того, кого вже немає поруч. Відтепер національний поштовий оператор забезпечуватиме доставку особистих речей і документів загиблих та зниклих безвісти захисників України", – розповіли у Генштабі.

Доставка відбуватиметься безкоштовно по Україні, включно з прифронтовими та деокупованими територіями.

Зазначається, що нова система покликана стати гідним гуманітарним стандартом у країні, яка воює, і полегшити родинам складний процес повернення речей з фронту.

"Найменше, що ми можемо зробити, – це допомогти родинам загиблих і зниклих безвісти у найважчі часи, висловивши свою повагу та зробивши так, щоб вони відчували цю підтримку", – зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

А начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков зауважив, що такий механізм запроваджують "із повагою до пам’яті, з турботою про рідних і з вірою, що жодна історія не залишиться без імені".