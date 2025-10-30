Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрпошта безкоштовно доставлятиме родинам речі і документи загиблих та зниклих військовослужбовців

Доставка відбуватиметься безкоштовно. 

Укрпошта безкоштовно доставлятиме родинам речі і документи загиблих та зниклих військовослужбовців
Підписання меморандуму між Генштабом та Укрпоштою
Фото: Генштаб

"Укрпошта" та Генеральний штаб ЗС України підписали меморандум про співпрацю, який започатковує створення єдиної системи передачі особистих речей та документів родинам військових. 

"Коли повертаються речі, повертається частинка того, кого вже немає поруч. Відтепер національний поштовий оператор забезпечуватиме доставку особистих речей і документів загиблих та зниклих безвісти захисників України", – розповіли у Генштабі. 

Доставка відбуватиметься безкоштовно по Україні, включно з прифронтовими та деокупованими територіями.

Зазначається, що нова система покликана стати гідним гуманітарним стандартом у країні, яка воює, і полегшити родинам складний процес повернення речей з фронту.

"Найменше, що ми можемо зробити, – це допомогти родинам загиблих і зниклих безвісти у найважчі часи, висловивши свою повагу та зробивши так, щоб вони відчували цю підтримку", – зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

А начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков зауважив, що такий механізм запроваджують "із повагою до пам’яті, з турботою про рідних і з вірою, що жодна історія не залишиться без імені".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies