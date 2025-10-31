ДБР викрило схему незаконної вирубки дубів у шести областях

За попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки дубів, що діяла у Волинській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Закарпатській областях.

За попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень.

До схеми були причетні власник двох підприємств із переробки деревини та керівник філії «Центрального лісового офісу» ДП «Ліси України». За даними слідства, бізнесмен домовився з посадовцем про незаконну вирубку дубів на підконтрольних територіях. Деревину відпускали без офіційного обліку, а за це підприємець передавав службовцю гроші.

Щоб надати деревині вигляд легальної, виготовляли фіктивні документи, а сировину перекидали між власними фірмами. Після переробки частину продукції експортували за кордон через інше підприємство, зареєстроване на знайомого бізнесмена.

У жовтні 2025 року підприємець передав представнику лісового господарства понад 2 млн грн за незаконно зрубані 98 кубометрів дубів. Обох затримали під час передачі коштів.

Підприємцю оголошено підозру за статтею 369 Кримінального кодексу (надання неправомірної вигоди службовій особі), посадовцю — за статтею 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Суд розглядає питання про запобіжний захід і арешт майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники схеми. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.