Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоПодії

ДБР викрило схему незаконної вирубки дубів у шести областях

За попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень.

ДБР викрило схему незаконної вирубки дубів у шести областях
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки дубів, що діяла у Волинській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Закарпатській областях. 

За попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень.

До схеми були причетні власник двох підприємств із переробки деревини та керівник філії «Центрального лісового офісу» ДП «Ліси України». За даними слідства, бізнесмен домовився з посадовцем про незаконну вирубку дубів на підконтрольних територіях. Деревину відпускали без офіційного обліку, а за це підприємець передавав службовцю гроші.

Щоб надати деревині вигляд легальної, виготовляли фіктивні документи, а сировину перекидали між власними фірмами. Після переробки частину продукції експортували за кордон через інше підприємство, зареєстроване на знайомого бізнесмена.

У жовтні 2025 року підприємець передав представнику лісового господарства понад 2 млн грн за незаконно зрубані 98 кубометрів дубів. Обох затримали під час передачі коштів.

Підприємцю оголошено підозру за статтею 369 Кримінального кодексу (надання неправомірної вигоди службовій особі), посадовцю — за статтею 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Суд розглядає питання про запобіжний захід і арешт майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники схеми. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies