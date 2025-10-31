Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від початку доби відбулося 94 боєзіткнення, наразі тривають 18 боїв

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. 

Ілюстративне фото

З початку доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. Також сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки Чернігівської області; Бобилівка, Шалигине Сумської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім атак ворожих військ, два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. Боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман, два боєзіткнення тривають.

Сім разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед в районі Часового Яру, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївки. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч.

На решті напрямків – без особливих змін.
