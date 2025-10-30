Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали троє чоловіків

Пошкоджені будинки, сільгосппідприємство, інфраструктура та ЛЕП. 

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали троє чоловіків
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали троє чоловіків.  У області пошкоджені будинки, сільгосппідприємство, інфраструктура та лінія електропередач. 

Про це розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині під ворожим ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією. 

Постраждали троє чоловіків – 39, 45 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні. 

Зайнявся приватний будинок, ще 5 – побиті. 4 господарські споруди понівечені, 2 – знищені. Пошкоджені й багатоповерхівка, сільгосппідприємство, інфраструктура. Зачепило лінію електропередач.

По Васильківській громаді у Синельниківському районі російська армія поцілила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російського обстрілу

  • Раніше уночі росіяни атакували Дніпро ракетою та обстрілювали область артилерією і дронами.
﻿
