На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали троє чоловіків

На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали троє чоловіків. У області пошкоджені будинки, сільгосппідприємство, інфраструктура та лінія електропередач.

Про це розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині під ворожим ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Агресор атакував FPV-дронами та артилерією.

Постраждали троє чоловіків – 39, 45 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

Зайнявся приватний будинок, ще 5 – побиті. 4 господарські споруди понівечені, 2 – знищені. Пошкоджені й багатоповерхівка, сільгосппідприємство, інфраструктура. Зачепило лінію електропередач.

По Васильківській громаді у Синельниківському районі російська армія поцілила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російського обстрілу