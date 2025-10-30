Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпро ракетою та обстрілювали область артилерією і дронами

ППО збила 22 безпілотники. 

Росіяни атакували Дніпро ракетою та обстрілювали область артилерією і дронами
ППО ПК "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"

Російська армія атакувала Дніпро ракетою. Цілила по підприємству.

За даними в.о. голови ОВА Владислава Гайваненка, минулося без жертв і поранених. Окрім обласного центру, ворог протягом доби атакував й інші населені пункти. 

У Нікопольському районі росіяни били артилерією та FPV-дронами. Постраждали районний центр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Без жертв. 

Безпілотниками ворог атакував Покровську та Миколаївську громади Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Люди цілі.

“Оборонці збили в небі над Дніпропетровщиною 22 БпЛА. Про це повідомили в ПвК”, – додав керівник ОВА. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies