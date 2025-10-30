Росіяни атакували Дніпро ракетою та обстрілювали область артилерією і дронами

Російська армія атакувала Дніпро ракетою. Цілила по підприємству.

За даними в.о. голови ОВА Владислава Гайваненка, минулося без жертв і поранених. Окрім обласного центру, ворог протягом доби атакував й інші населені пункти.

У Нікопольському районі росіяни били артилерією та FPV-дронами. Постраждали районний центр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Без жертв.

Безпілотниками ворог атакував Покровську та Миколаївську громади Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Люди цілі.

“Оборонці збили в небі над Дніпропетровщиною 22 БпЛА. Про це повідомили в ПвК”, – додав керівник ОВА.



