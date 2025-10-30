Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Зеленський розповів, що росіяни атакували бомбами Слов'янську ТЕС

Він також розповів, що у постраждалих від обстрілу областях відновлюють енергетику. 

Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що сьогодні росіяни атакували бомбами Слов'янську ТЕС.

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють. І на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", – сказав він. 

За словами глави держави, Україна має конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики, зокрема щодо підтримки закупівель газу.

"Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії", – зазначив президент. 

Він розповів, що сьогодні міністр енергетики України зустрічався із представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7 - країнами, які можуть підтримати й підтримають Україну. 

Зеленський також сказав, що після нічної російської атаки енергетики працюють цілий день. 

"Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені, енергетичним компаніям, ДСНС України – реально загальнодержавне завдання. Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб у кожній громаді в нас цьому було максимум уваги, максимум ресурсів", – наголосив глава держави. 

Президент зазначив, що удар був складний і спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. 

"Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей", – сказав він. 

  • Уночі та вранці 30 жовтня РФ здійснила чергову масовану атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК. 
