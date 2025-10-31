WSJ: Прихильники Трампа стали більше підтримувати Україну

Видання The Wall Street Journal відзначило зростання підтримки України серед республіканських виборців президента США Дональда Трампа.

Якщо у березні 2025 року лише 19% тих, хто віддав голос на виборах за Трампа, позитивно ставилися до Президента України Володимира Зеленського, то зараз картина змінилася. 64% електорату господаря Білого дому називають російського диктатора Путіна перешкодою на шляху до миру, і тільки 13% критично висловлюються про Зеленського.

Журналісти вважають, що така динаміка стала наслідком зміни стратегії з боку української влади. Якщо раніше в першу чергу комунікація зосереджувалася на ліберальних медіа, а консервативні залишалися осторонь, то згодом Президент став особисто з'являтися у програмах, які апелюють до республіканців.

Змінилася і риторика: Україна почала більше транслювати історії успіху ЗСУ, ліквідацію російського флоту, знищення російської нафтової інфраструктури. У WSJ відзначають, що саме перемоги є тим, що варто максимально поширювати Києву на консервативну авдиторію.