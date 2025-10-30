Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Україна повернула з окупації 17-річного хлопця

"Його змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". 

Україна повернула з окупації 17-річного хлопця
Ілюстративне фото
Фото: Bring Kids Back UA

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося повернути додому 17-річного хлопця. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - написав він у Telegram.

Єрмак зазначив, що 17-річний хлопець понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів.

"Його змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". У школі нав’язували пропаганду, а на вулицях - лише російські прапори й заклики вступати до армії окупантів. Він не раз намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами", - зауважив він.

Єрмак зазначив, що завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут і організувати виїзд.
