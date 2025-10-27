Росіяни погрожували вбити, бо "вони українці": з окупації РФ вдалося врятувати 17 дітей та підлітків

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Сімнадцятьох дітей і підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, серед врятованих — 17-річний хлопець, якого окупанти насильно відправили до військового табору, де під контролем російських військових він проходив стройову підготовку, працював в окопах і мав справу зі зброєю без згоди батьків.

Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку в його домі — у нього вилучили техніку, допитували через родичів, які служать у ЗСУ, а згодом неодноразово приходили з погрозами до сім’ї.

7-річного хлопчика його дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, адже окупаційна влада готувала його до "вилучення".

Також звільнено 12-річну дівчинку та її 9-річного брата, які щодня зазнавали цькування в школі, де чули образи та заклики "вбити, бо вони українці".

Тепер усі ці діти перебувають у безпеці — вдома, у вільній Україні. Вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.

Андрій Єрмак подякував командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей.

"Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголосив Єрмак.