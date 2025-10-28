Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Олександрівському напрямках

Станом на 16:00 28 жовтня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 76.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

Одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане і в бік Шийківки. Один бій досі триває.

На Лиманському агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки.

На Покровському ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Два боєзіткнення продовжуються.

На Олександрівському напрямку оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. 13 із 16 наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю та Залізничному.

На Оріхівському загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару.

На Придніпровському противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.