В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Олександрівському напрямках

На Костянтинівському окупанти наступали 10 разів.

Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Олександрівському напрямках
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 28 жовтня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 76.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три – із  реактивної системи залпового вогню.

Одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане і в бік Шийківки. Один бій досі триває.

На Лиманському агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському ворог наступальних дій не проводив. 

На Костянтинівському загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки. 

На Покровському ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Два боєзіткнення продовжуються.

На Олександрівському напрямку оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. 13 із 16 наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю та Залізничному.

На Оріхівському загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару.

На Придніпровському противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.
﻿
