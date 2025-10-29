Унаслідок ворожого обстрілу в Сумському районі загинула людина

Унаслідок ворожого обстрілу в Юнаківській громаді Сумського району загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 14.30 год в Юнаківській громаді Сумського району правоохоронці виявили тіло 43-річного чоловіка. За попередніми даними, він загинув 29 жовтня уранці внаслідок ворожого обстрілу.