ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві через сильний вітер приспустили головний прапор України до 1 листопада

За інформацією синоптиків, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві через сильний вітер приспустили головний прапор України до 1 листопада
Фото: Пресслужба КМДА

У Києві через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

"Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією синоптиків, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

Зазначимо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

  • Головний прапор України встановили 22 серпня 2020 року на Печерських пагорбах у столиці. Це - найбільший державний прапор у країні. 
  • Через сильні пориви вітру (15–20 м/с) прапор іноді тимчасово приспускають, щоб уникнути пошкоджень.
