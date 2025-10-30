У Києві через сильний вітер приспустили головний прапор України до 1 листопада

У Києві через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

За інформацією синоптиків, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.