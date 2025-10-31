Сибіга заявив, що РФ б’є по Україні ракетою 9М729, яка здатна нести ядерну боєголовку

Саме секретна розробка цієї ракети Росією спонукала Трампа за його першої каденції вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, підписаного з Москвою.

Росія в останні місяці неодноразово завдавала ударів по Україні крилатою ракетою 9М729, розробка якої у 2019 році змусила адміністрацію Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), пише Reuters із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Видання зазначає, що це перше офіційне підтвердження, що Росія використала цю ракету у бойових діях.

За словами іншого високопосадовця, Росія застосувала 9М729 проти України щонайменше 23 рази від серпня 2025 року. Раніше зафіксовано ще два пуски у 2022 році.

Один із запусків 5 жовтня сягнув дальності понад 1200 км, повідомило джерело.

Саме ракета 9М729 стала причиною розриву ДРСМД у 2019 році: Вашингтон заявив, що ракета перевищує договірну дальність у 500 км, тоді як Москва це заперечувала. За даними Center for Strategic and International Studies, її максимальна дальність — близько 2500 км, а бойова частина може бути ядерною або конвенційною.

Сибіга у коментарі Reuters заявив, що використання Росією цієї ракети демонструє «зневагу Путіна до дипломатичних зусиль Дональда Трампа» і закликав до посилення тиску на Москву. Україна підтримує ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання, але вважає, що посилення далекобійних спроможностей України може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Використання 9М729, яку США вважають здатною нести ядерний заряд, становить ризик для безпеки всієї Європи, наголосив колишній військовий аташе Британії у Москві та Києві Джон Форман.

Аналітики зазначають, що ракета дозволяє Росії завдавати ударів із глибини своєї території та обходити маршрути, на які розраховані українські системи ППО.

Reuters проаналізувало фото уламків після удару 5 жовтня по селищу Лапаївка під Львовом, де загинули четверо людей. На фрагментах ракети видно маркування «9М729». Експерти з Middlebury College підтвердили, що форма і конструкція збігаються з відомими елементами цієї ракети.