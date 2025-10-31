чоловік протаранив шлагбаум на кордоні та втік до Угорщини

На Закарпатті чоловік призовного віку на автомобілі протаранив шлагбаум на новому КПП "Велика Паладь-Надьгодош" і втік до Угорщини.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Мукачівського прикордонзагону ДПСУ Леся Федорова.

За її словами, інцидент трапився вчора, 30 жовтня.

"Чоловік призовного віку на позашляховику під час перетину кордону в даному пункті пропуску ввімкнув дальнє світло та на високій швидкості протаранив шлагбаум на виїзд до Угорщини" - розповіла Федорова.

Вона також зазначила, що під час інциденту травмувався прикордонник.

На запитання, чому прикордонники не протидіяли порушнику, в прикордонзагоні пояснили, що на новому пункті пропуску наразі відсутні стаціонарні перешкоджальні засоби - є лише шлагбаум.

"На всіх звичайних КПП в асфальт вкопаний швелер і за допомогою ручного керування знизу підіймаються наварені з арматури "зуби" - це швидко зупиняє рух у разі необхідності. Цей чоловік знав, що нічого подібного на КПП "Велика Паладь-Надьгодош" немає", - пояснили в прикордонзагоні.

Прикордонники запевнили, що надалі вживатимуть усіх необхідних заходів, аби не допустити таких ситуацій, якщо хтось ще захоче штурмувати кордон.

Попри явно протиправні дії, Угорщина пропустила порушника на свою територію.