Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання газу на 5 років

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про підписання 5-річного контракту зі США про постачання зрідженого природного газу.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Сьогодні ми досягли важливої віхи в американсько-угорській енергетичній співпраці, підписавши контракт про поставки 400 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу на рік. Це означає, що протягом наступних п’яти років до Угорщини надійде два мільярди кубічних метрів американського ЗПГ", - написав Сіярто.
Він зазначив, що Угорщина зацікавлена в закупівлі енергії з якомога більшої кількості джерел і маршрутів, забезпечуючи найнижчі ціни.
- Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику союзників в ЄС та НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина пообіцяла оскаржити такі плани в суді.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник американського президента Дональда Трампа, після їхньої зустрічі в Білому домі 7 листопада заявив, що його країна отримала звільнення від санкцій США, пов’язаних із російськими енергоносіями. «Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів «Турецький потік» і «Дружба», – сказав Орбан.
- Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявляв, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини. Він пояснював, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід "Дружба", який проходить територією України.
- Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російські енергоносії, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.