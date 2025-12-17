Велика Британія заплатить £570 млн, щоб знову приєднатися до студентської обмінної програми ЄС Erasmus

Великій Британії надали 30-відсоткову знижку на початковий внесок до Erasmus, якого вимагав ЄС, але лише на перший рік.

Велика Британія заплатить 570 млн фунтів стерлінгів у 2027 році, щоб знову приєднатися до студентської обмінної програми ЄС Erasmus+.

Про це пише Financial Times.

Про це стало відомо в середу 17 грудня, разом із зобов’язаннями Великої Британії та ЄС укласти наступного року угоди про тіснішу торгівлю продовольством і про енергетичні ринки.

Програма Erasmus дає змогу студентам провести рік навчання в університеті країни-партнера, сплачуючи такі самі внески, як і місцеві студенти, і є одним із перших результатів "перезавантаження" відносин між сторонами.

Програму було скасовано у Великій Британії в грудні 2020 року тодішнім прем’єр-міністром-консерватором Борисом Джонсоном, який заявив, що вона має погане співвідношення ціни й користі, оскільки країна робила "значно більший внесок, ніж отримувала, через низьку участь британських студентів.

В останні п’ять років членства у програмі Велика Британія щороку вносила від £200 млн до £300 млн, зокрема £296 млн у 2019 році. Натомість Джонсон започаткував глобально орієнтовану програму обмінів Turing.

Великій Британії надали 30-відсоткову знижку на початковий внесок до Erasmus, якого вимагав ЄС, але лише на перший рік; домовленості щодо майбутніх внесків відкладено до завершення подальших переговорів.

Оновлена угода щодо Erasmus поширюватиметься також на студентів закладів подальшої освіти та учнів-стажерів, які проходитимуть практику в ЄС, намагаючись відбити закиди про те, що програма переважно вигідна заможнішій молоді.Зазначається, що загальний бюджет програми зріс у зв’язку з розширенням її охоплення, а більші внески дадуть змогу більшій кількості британської молоді скористатися можливостями програми, ніж у попередніх версіях.

Водночас Велика Британія наразі погодилася повернутися до Erasmus лише на 2027–2028 навчальний рік.

Після цього набуде чинності новий багаторічний бюджет ЄС, який, імовірно, збільшить британський внесок. У період 2028–2034 років загальне фінансування Erasmus зросте на 50% порівняно з попереднім семирічним циклом – приблизно з €26 млрд до €41 млрд.