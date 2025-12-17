Reuters: саудівська фірма Midad серед лідерів у купівлі активів “Лукойлу”

Саудівська компанія Midad Energy - один з провідних претендентів на купівлю міжнародних активів російського “Лукойлу”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Midad Energy планує зробити пропозицію щодо активів “Лукойлу” за готівку, кошти будуть зберігатися на ескроу рахунку до зняття санкцій з російської компанії.

Одне з джерел додало, що угода може включати американські компанії.

Також джерела повідомили, що активи “Лукойл” оцінені приблизно в 22 млрд доларів, і охоплюють нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі автозаправних станцій по всьому світу. Ними зацікавлені приблизно десяток інвесторів, включаючи американських нафтових гігантів Exxon Mobil та Chevron і приватну інвестиційну компанію Carlyle.

Раніше Міністерство фінансів США заблокувало двох інших потенційних покупців активів “Лукойлу” - Gunvor та американський банк Xtellus Partners.

Згідно з останнім терміном, встановленим Міністерством фінансів США, “Лукойл” має час до 17 січня, щоб продати активи.