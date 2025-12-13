Про виступ Путіна та погрози Європі
Bellingcat: Росія знайшла новий ринок збуту краденого українського зерна – Саудівську Аравію

Це вдалося встановити завдяки аналізу супутникових знімків переміщення балкера “Краснодар”.

Балкер “Краснодар”
Фото: Bellingcat / Yörük Işık

Спільне розслідування міжнародного OSINT-проєкту Bellingcat і одного з найстаріших видань про судноплавство Lloyd’s List ідентифікувало Саудівську Аравію як нову країну, що імпортує зерно безпосередньо із підсанкційного порту в окупованому Криму.

Супутникові знімки та дані Автоматичної ідентифікаційної системи від Lloyd’s List Intelligence свідчать, що балкер “Краснодар” двічі — у період з вересня по листопад 2025 року — виходив із зернового термінала «Авліта» в Севастополі та прямував до Саудівської Аравії. 

Bellingcat підтвердив, що рейси “Краснодара” завершувалися в Порту Короля Абдалли у вересні та в порту Джазан у листопаді.

Як зазначають розслідувачі, ці рейси свідчать, що Саудівська Аравія приєдналася до покупців в Ірані, Сирії, Єгипті, Туреччині, Венесуелі та на контрольованих хуситами територіях Ємену, які готові приймати вкрадене Росією українське зерно.
