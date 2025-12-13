НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
На Одещині через наслідки обстрілів вводять зміни в приміському русі поїздів на найближчі дні

Тимчасово не курсуватиме низка поїздів, натомість залишаються альтернативні поїзди.

На Одещині через наслідки обстрілів вводять зміни в приміському русі поїздів на найближчі дні
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра, 13 та 14 грудня, “Укрзалізниця” вводить зміни в приміському русі на найближчі дні.

13 грудня тимчасово НЕ курсуватиме:﻿﻿

  • №6406 Одеса-Головна – Колосівка

14 грудня тимчасово НЕ курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6401 Колосівка - Одеса-Головна
  • ﻿﻿№6253 Подільськ – Одеса-Головна
  • ﻿﻿№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1
  • №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна

Натомість залишаються альтернативні поїзди:

  • №6408 Одеса-Головна - Колосівка
  • №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна
  • №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна
  • №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ
  • №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка
  • №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна
  • №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна

Актуальний розклад поїздів зазначений на сайті.
