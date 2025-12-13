На Одещині через наслідки обстрілів вводять зміни в приміському русі поїздів на найближчі дні

Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра, 13 та 14 грудня, “Укрзалізниця” вводить зміни в приміському русі на найближчі дні.

13 грудня тимчасово НЕ курсуватиме:﻿﻿

№6406 Одеса-Головна – Колосівка

14 грудня тимчасово НЕ курсуватимуть:

﻿﻿№6401 Колосівка - Одеса-Головна

﻿﻿№6253 Подільськ – Одеса-Головна

﻿﻿№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1

№6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна

Натомість залишаються альтернативні поїзди:

№6408 Одеса-Головна - Колосівка

№6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна

№6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна

№6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ

№6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка

№6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна

№6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна

Актуальний розклад поїздів зазначений на сайті.