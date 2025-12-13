На Одещині через наслідки обстрілів вводять зміни в приміському русі поїздів на найближчі дні

Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні та завтра, 13 та 14 грудня, “Укрзалізниця” вводить зміни в приміському русі на найближчі дні.
13 грудня тимчасово НЕ курсуватиме:
- №6406 Одеса-Головна – Колосівка
14 грудня тимчасово НЕ курсуватимуть:
- №6401 Колосівка - Одеса-Головна
- №6253 Подільськ – Одеса-Головна
- №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1
- №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна
Натомість залишаються альтернативні поїзди:
- №6408 Одеса-Головна - Колосівка
- №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна
- №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна
- №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ
- №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка
- №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна
- №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна
Актуальний розклад поїздів зазначений на сайті.