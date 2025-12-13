Під ворожими ударами енергетика та промисловість області.

З ночі 13 грудня російські окупанти масовано атакують Одеську область: під ударами енегетична та промислова інфрасруткури.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За інформацією ДСНС Одещини, через масовану атаку РФ постраждали 4 людини.

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна.

Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється", – ідеться у повідомленні.

"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", – наголошує Кіпер.