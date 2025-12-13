Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога, є постраждалі, – ОВА

Під ворожими ударами енергетика та промисловість області.

Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога, є постраждалі, – ОВА
Ліквідація наслідків атаки на Одесу
Фото: ДСНС України

З ночі 13 грудня російські окупанти масовано атакують Одеську область: під ударами енегетична та промислова інфрасруткури.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", – ідеться у повідомленні. 

В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За інформацією ДСНС Одещини, через масовану атаку РФ постраждали 4 людини.

"Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна.

Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто. 

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація оновлюється", – ідеться у повідомленні.

"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", – наголошує Кіпер.
