РФ знову атакувала Дніпропетровщину: є руйнування

Російські окупанти вкотре атакували райони Дніпропетровської області, є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки пошкоджений заклад харчування", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині від ворожих дронів та ударів з артилерії потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади.

Внаслідок атак виникла пожежа, вогнем знищений приватний будинок, ще два пошкоджені. Понівечені також автівки, зачепило й лінію електропередач.

За уточненою інформацією, внаслідок атак на район, що сталися вчора надвечір, потрощені ще дві оселі місцевих і господарська споруда.

По Славгородській і Богинівській громадах Синельниківщини противник поцілив БпЛА. Там горіло приватне подвірʼя.