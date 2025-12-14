Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ знову атакувала Дніпропетровщину: є руйнування

Окупанти атакували Нікопольський, Синельниківський і Павлоградський райони.

РФ знову атакувала Дніпропетровщину: є руйнування
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти вкотре атакували райони Дніпропетровської області, є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки пошкоджений заклад харчування", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині від ворожих дронів та ударів з артилерії потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади.

Внаслідок атак виникла пожежа, вогнем знищений приватний будинок, ще два пошкоджені. Понівечені також автівки, зачепило й лінію електропередач.

За уточненою інформацією, внаслідок атак на район, що сталися вчора надвечір, потрощені ще дві оселі місцевих і господарська споруда.

По Славгородській і Богинівській громадах Синельниківщини противник поцілив БпЛА. Там горіло приватне подвірʼя.
﻿
