Ворог вчергове атакував Нікопольський район, пошкоджено житлові будівлі

Росіяни вдарили по населених пунктах з важкої артилерії й FPV-дронами.

Ворог вчергове атакував Нікопольський район, пошкоджено житлові будівлі
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Протягом дня ворог бив по Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району Дніпропетровської області і самому райцентру. 

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Росіяни вдарили по населених пунктах з важкої артилерії й FPV-дронами.

Понівечені три оселі місцевих жителів і стільки ж господарських споруд. Окрім того, пошкоджена заправка і зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Пожежники приборкали вогонь. 

Після нічної атаки на Покровську громаду по допомогу до медиків звернувся 20-річний місцевий. У нього мінно-вибухова травма. Відновлюватися він буде вдома. 

Також за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, який стався там до опівночі, потрощений приватний будинок.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
