Протягом дня ворог бив по Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району Дніпропетровської області і самому райцентру.
Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Росіяни вдарили по населених пунктах з важкої артилерії й FPV-дронами.
Понівечені три оселі місцевих жителів і стільки ж господарських споруд. Окрім того, пошкоджена заправка і зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Пожежники приборкали вогонь.
Після нічної атаки на Покровську громаду по допомогу до медиків звернувся 20-річний місцевий. У нього мінно-вибухова травма. Відновлюватися він буде вдома.
Також за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, який стався там до опівночі, потрощений приватний будинок.
- Уночі 13 грудня ворог атакував дронами Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ворожих атак двоє людей поранені, є пошкодження.