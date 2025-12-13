Росіяни вдарили по населених пунктах з важкої артилерії й FPV-дронами.

Протягом дня ворог бив по Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району Дніпропетровської області і самому райцентру.

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Понівечені три оселі місцевих жителів і стільки ж господарських споруд. Окрім того, пошкоджена заправка і зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Пожежники приборкали вогонь.

Після нічної атаки на Покровську громаду по допомогу до медиків звернувся 20-річний місцевий. У нього мінно-вибухова травма. Відновлюватися він буде вдома.

Також за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, який стався там до опівночі, потрощений приватний будинок.

Уночі 13 грудня ворог атакував дронами Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ворожих атак двоє людей поранені, є пошкодження.