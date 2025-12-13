В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ворожий дрон влучив в авто, постраждала 10-річна дівчинка

Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. 

На Харківщині ворожий дрон влучив в авто, постраждала 10-річна дівчинка
Фото: З відкритих джерел

У Харківській області російський безпілотник влучив у цивільний легковий автомобіль, постраждала дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака сталася у селі Зарічне Чугуївського району, під удар потрапила 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній. 

Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. 

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies