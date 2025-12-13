Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка.

Атака сталася у селі Зарічне Чугуївського району, під удар потрапила 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області російський безпілотник влучив у цивільний легковий автомобіль, постраждала дитина.

