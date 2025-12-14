На Чернігівщині російські військові поранили двох цивільних, є руйнування

Упродовж минулої доби російські окупанти 59 разів обстріляли Чернігівську область. За минулу добу пролунало 92 вибухи.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Семенівці зафіксовано влучання в автозаправну станцію і житловий будинок. Постраждала господиня, 34-річна жінка, та її 14-річний син. На місцях ударів були пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Також у Новгород-Сіверському районі через удари дронами пошкоджені будинки, господарські будівлі та автівка.

У Холминській громаді Корюківського району чотири "герані" поцілили по будівлі старостату. Приміщення знищене повністю. Пошкоджена церква і житло.