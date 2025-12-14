В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині російські військові поранили двох цивільних, є руйнування

За минулу добу ворог 59 разів обстріляв Чернігівську область.

На Чернігівщині російські військові поранили двох цивільних, є руйнування
наслідки російських обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти 59 разів обстріляли Чернігівську область. За минулу добу пролунало 92 вибухи. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Семенівці зафіксовано влучання в автозаправну станцію і житловий будинок. Постраждала господиня, 34-річна жінка, та її 14-річний син. На місцях ударів були пожежі, які ліквідували вогнеборці. 

Також у Новгород-Сіверському районі через удари дронами пошкоджені будинки, господарські будівлі та автівка. 

У Холминській громаді Корюківського району чотири "герані" поцілили по будівлі старостату. Приміщення знищене повністю. Пошкоджена церква і житло.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies