Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ запустила по Україні балістичну ракету та 138 ударних дронів

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях. 

РФ запустила по Україні балістичну ракету та 138 ударних дронів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 85 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях. 

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.
