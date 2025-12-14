РФ запустила по Україні балістичну ракету та 138 ударних дронів

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 85 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.