Росіяни завдали 570 ударів по населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби російські окупанти завдали 570 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Тернуватому та Залізничному. 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Любицьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Солодке, Білогір’я, Прилуки.

6 обстрілів з РСЗВ ворог завдав по території Розумівки, Гуляйполя та Солодкого. Також 219 артилерійських ударів нанесені по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Солодкого, Білогір’я, Прилук.

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.