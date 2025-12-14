Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни завдали 570 ударів по населених пунктах Запорізької області

Пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.

наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 570 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Тернуватому та Залізничному. 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Любицьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Солодке, Білогір’я, Прилуки.

6 обстрілів з РСЗВ ворог завдав по території Розумівки, Гуляйполя та Солодкого. Також 219 артилерійських ударів нанесені по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Солодкого,  Білогір’я, Прилук.  

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
