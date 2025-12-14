Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона, місто без водопостачання

Також тривають відновлювальні роботи.

РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона, місто без водопостачання
Фото: З відкритих джерел

Російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Херсона. Руйнувань зазнала система централізованого водопостачання.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські окупанти вкотре обстріляли критичну інфраструктуру нашого міста. Руйнувань та пошкоджень зазнала система централізованого водопостачання. Саме тому є перебої з подачею води навіть за графіком", – ідеться у повідомленні.

Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу працюють над відновленням стабільної роботи водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на електромережах. 

"Закликаю херсонців ощадливо використовувати електроенергію задля недопущення аварійних відключень. Прошу поставитися до тимчасових незручностей з розумінням. Працюємо в посиленому режимі над стабілізацією ситуації", – наголошує Шанько.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies