РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона, місто без водопостачання

Російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Херсона. Руйнувань зазнала система централізованого водопостачання.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські окупанти вкотре обстріляли критичну інфраструктуру нашого міста. Руйнувань та пошкоджень зазнала система централізованого водопостачання. Саме тому є перебої з подачею води навіть за графіком", – ідеться у повідомленні.

Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу працюють над відновленням стабільної роботи водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на електромережах.

"Закликаю херсонців ощадливо використовувати електроенергію задля недопущення аварійних відключень. Прошу поставитися до тимчасових незручностей з розумінням. Працюємо в посиленому режимі над стабілізацією ситуації", – наголошує Шанько.