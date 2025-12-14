Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергетики повернули світло для майже 100 тисяч родин на Одещині після масованого удару РФ

Відновлювальні роботи тривають.

Енергетики повернули світло для майже 100 тисяч родин на Одещині після масованого удару РФ
Фото: ДТЕК

Після масованої атаки РФ енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 100 тисяч домогосподарств на Одещині. Також частково заживлено об’єкти критичної інфраструктури. 

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

"Після масованого удару енергетики повернули світло для майже 100 000 родин. Також вдалося частково відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури. Енергетики всієї області безперервно працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки", – ідеться у повідомленні.

За інформацією Одеської ОВА, станом на 10:00 в області працюють 760 пунктів незламності, з них 410 — в Одесі. Протягом доби ними скористалися 41 309 людей, серед яких 27 350 — мешканці обласного центру.

В Одесі триває підвіз води. Магазини забезпечені продуктами, хлібозаводи працюють у штатному режимі. У торговельних мережах є бутильована вода, ажіотажного попиту не спостерігається. На базі супермаркетів також облаштовано пункти незламності.

Ситуація з пальним залишається стабільною: автозаправні станції забезпечені, невеликі черги спостерігаються лише через дозаправку каністр для генераторів. Банківська система та банкомати працюють у звичному режимі.
