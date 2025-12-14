Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Двосторонні гарантії безпеки з США та союзниками – це компроміс України замість вступу до НАТО, – Зеленський

Київ погодився на двосторонні гарантії безпеки через позицію деяких партнерів у США та Європі.

Двосторонні гарантії безпеки з США та союзниками – це компроміс України замість вступу до НАТО, – Зеленський
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна від початку прагнула реальних гарантій безпеки через вступ до НАТО, однак через позицію деяких партнерів у США та Європі Київ погодився двосторонні гарантії безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів Al Jazeera щодо того, чи очікує він, що Москва прийме українські умови щодо майбутніх гарантій безпеки, та який шлях до миру можливий у разі відмови Росії.

"Передусім, українськими умовами з самого початку, а може не умовами, а правильно сказати бажанням – був вступ до НАТО. І це були реальні гарантії безпеки. Такий напрямок деякі партнери із Сполучених Штатів Америки і Європи не підтримали", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна розглядає варіант двосторонніх угод про безпеку з партнерами:

"Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії "Article 5 like" від США для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн – Канади, Японії тощо – ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоби не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку", – додає Зеленський.
