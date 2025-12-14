У Росії під атакою опинилися Афіпський НПЗ, нафтобаза в Урюпінську, НПЗ у Ярославлі та Слоленська ГРЕС.

У Краснодарському краї Росії ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Astra з посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, під час дронової атаки в районі підприємства пролунали вибухи. Після цього в окремих районах міста зникло електропостачання. Як зазначається, Афіпський НПЗ є ключовим інфраструктурним вузлом, який забезпечує водопостачання, очищення стічних вод та транзит електроенергії для прилеглих населених пунктів і промислових об’єктів.

Також повідомляється про вибухи в місті Урюпінськ. Місцеві жителі заявили про атаку на нафтобазу, а згодом губернатор регіону підтвердив факт удару та виникнення пожежі на підприємстві. За інформацією видання, у ніч на 3 грудня щонайменше один безпілотник уже атакував Урюпінську нафтобазу ТОВ "АльфаОйл".

Згідно з відкритими даними, на нафтобазі "АльфаОйл" розміщено 18 резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Підприємство здійснює приймання пального від постачальників, зокрема з нафтопереробних заводів або через транспортні канали, а також зберігання й відвантаження продукції для подальшої доставки клієнтам.

Крім того, за даними Astra, у Ярославлі, ймовірно, знову було атаковано нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС".

Також раніше, з вечора 13 грудня до ночі 14 грудня, повідомлялося про атаку на Смоленську ГРЕС у Смоленській області РФ.

Смоленська ГРЕС — теплова електростанція, розташована в селищі Озерний Духовщинського району, є філією ПАТ "Юніпро". Встановлена електрична потужність станції становить 630 МВт (три енергоблоки по 210 МВт), теплова — 66 Гкал/год. Основним видом палива є природний газ (понад 98% паливного балансу), резервне паливо — вугілля та мазут.

Електростанція є другою за величиною в регіоні після Смоленської АЕС (3000 МВт), забезпечує частину електропостачання Смоленської області у складі Єдиної енергосистеми Росії, бере участь в експортних перетоках електроенергії до Білорусі та постачає тепло для місцевих потреб.

Станція відіграє роль резервного джерела в енергосистемі області з профіцитом генерації.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило про нібито 235 збитих безпілотників упродовж ночі та напередодні ввечері.