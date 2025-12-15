Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці знищили майже 1000 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 189 470 осіб. 

Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 980 окупантів, 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 2 системи ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб 
  • танків – 11 412 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
  • артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 570 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 261 (+2) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
