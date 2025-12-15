Оборонці знищили майже 1000 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 189 470 осіб.

