Оборонці знищили майже 1000 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони знищили 980 окупантів, 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 2 системи ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
- танків – 11 412 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
- РСЗВ – 1 570 (+3) од.
- засоби ППО – 1 261 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Дані уточнюються.