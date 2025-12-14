Головне за неділю, 14 грудня: майже 150 боєзіткнень, переговори щодо мирного плану

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пресконференція білоруських опозиціонерів, стрілянина в Сіднеї. Яким запам’ятається 1390-й день повномасштабної війни.

Делегація США на переговорах із Україною 14 грудня 2025 року в Берліні

Українська й американська делегації, які проводили переговори у Берліні щодо мирного плану, домовилися продовжити роботу у понеділок, 15 грудня, повідомив у коментарі LB.ua радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

Перемовини тривали понад п’ять годин, наразі подробиць перемовин немає, очікується, що Зеленський зробить деякі заяви15 грудня.

Видання Handelsblatt пише, що Вашингтон, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху перемовин, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.

США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі був канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив у соцмережі Х про «значний прогрес» в перемовинах.

«Зустріч у Берліні за участі президента Зеленського, спецпосланця Віткоффа, Джареда Кушнера та делегацій зі США й України тривала понад п’ять годин. Сторони провели ґрунтовні обговорення 20-пунктного плану миру, економічних питань та інших тем. Учасники досягли значного прогресу й домовилися зустрітися знову завтра вранці», - написав представник Трампа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 грудня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 148.

На Костянтинівському напрямку відбито 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 грудня – в новині.

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яку передали Україні 13 грудня разом з більш як 140 іншими громадянами Білорусі та України, що перебували там в ув’язненні, подякувала президенту України Володимиру Зеленському, Олександру Лукашенку та спецпосланцю президента США Дональда Трампа Джону Коулу.

Про це вона сказала сьогодні на пресконференції в Україні, передає кореспондентка LB.UA.

На запитання про умови утримання в ув'язненні та про те, як вони дізналися про звільнення, Колеснікова відповіла: “Умови тримання були такі, як, мабуть в усіх ув'язнених в Республіці Білорусь».

Водночас білоруський опозиціонер Віктор Бабарико, який також брав участь у пресконференції, дав зрозуміти, що звільнені політв’язні не можуть говорити відверто, тому що “всередині системи залишається ще багато людей, які, залежно від того, що ми скажемо, будуть отримувати, як правило, мінуси, а не плюси”.

У пресконференції також взяли участь Володимир Лабкович та Александр Федута.

Більше інформації – в новині.

На пляжі Бонді в Сіднеї (Австралія), де місцева єврейська громада святкувала Хануку, внаслідок масової стрілянини загинули щонайменше 12 людей, ще 29 дістали поранення, пише Sky News.

Стрілянину вчинили двоє озброєних чоловіків. Один підозрюваний також загинув, інший перебуває у критичному стані.

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс підтвердив, що напад мав цілеспрямований характер і був спрямований проти єврейської громади Сіднея.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!