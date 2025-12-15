Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни вчора завдали 850 ударів по Запорізькій області. Поранені 14 людей

Унаслідок російських атак постраждали 23 населені пункти.

Росіяни вчора завдали 850 ударів по Запорізькій області. Поранені 14 людей
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Вчора російська армія поранила 14 мешканців Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Розумівці, Новобойківському, Гуляйполю та Придорожньому.

567 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Любицьке, Мар'ївку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Зелене, Солодке та Варварівку. 

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Малих Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного та Варварівки.

272 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Солодкого та Варварівки. 

Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
﻿
