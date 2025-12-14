Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина

Упродовж минулої доби росіяни здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу "НАР" загинула 80-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 13 грудня до ранку 14 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби та некеровані авіаційні ракети.
У Сумській громаді зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоповерхівка, легкові автомобілі,️ у Ворожбянській – нежитлові приміщення, у Середино-Будській та Річківській – приватні житлові будинки.
У Білопільській громаді знищений автомобіль енергетиків, а у Шосткинській зафіксовані пошкодження житлового сектора, об’єкта цивільної інфраструктури та нежитлових приміщень.