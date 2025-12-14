В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина

Ворог здійснив понад 70 обстрілів у Сумській області.

Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби росіяни здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу "НАР" загинула 80-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 13 грудня до ранку 14 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. 

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. 

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби та некеровані авіаційні ракети. 

У Сумській громаді зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоповерхівка, легкові автомобілі,️ у Ворожбянській – нежитлові приміщення, у Середино-Будській та Річківській – приватні житлові будинки. 

У Білопільській громаді знищений автомобіль енергетиків, а у Шосткинській зафіксовані пошкодження житлового сектора, об’єкта цивільної інфраструктури та нежитлових приміщень.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies