Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина

Упродовж минулої доби росіяни здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу "НАР" загинула 80-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 13 грудня до ранку 14 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби та некеровані авіаційні ракети.

У Сумській громаді зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоповерхівка, легкові автомобілі,️ у Ворожбянській – нежитлові приміщення, у Середино-Будській та Річківській – приватні житлові будинки.

У Білопільській громаді знищений автомобіль енергетиків, а у Шосткинській зафіксовані пошкодження житлового сектора, об’єкта цивільної інфраструктури та нежитлових приміщень.