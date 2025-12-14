Російські війська обстріляли Харків та область, є поранені

Минулої доби російські війська атакували Харків та чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали 65-річна жінка та 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалі зафіксовані в селі Зарічне Старосалтівської громади.

Також внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

У Куп’янському районі зруйновано приватний будинок у селі Старовірівка, а в Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у селі Зарічне та багатоквартирний будинок у селищі Старий Салтів.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема керовані авіабомби, безпілотники різних типів — "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 осіб. Увечері 13 грудня з Куп’янська до Харкова силами Сил оборони України та Служби безпеки України евакуювали 14 мешканців, серед яких — троє неповнолітніх.

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення.