В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли Харків та область, є поранені

Ворог застосував КАБи, ударні безпілотники та FPV-дрони.

Російські війська обстріляли Харків та область, є поранені
Наслідки російського обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська атакували Харків та чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали 65-річна жінка та 10-річна дівчинка. 

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалі зафіксовані в селі Зарічне Старосалтівської громади. 

Також внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджень зазнала адміністративна будівля. 

У Куп’янському районі зруйновано приватний будинок у селі Старовірівка, а в Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у селі Зарічне та багатоквартирний будинок у селищі Старий Салтів.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема керовані авіабомби, безпілотники різних типів — "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 осіб. Увечері 13 грудня з Куп’янська до Харкова силами Сил оборони України та Служби безпеки України евакуювали 14 мешканців, серед яких — троє неповнолітніх.

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies