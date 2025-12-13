Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: у Криму знову бракує палива на АЗС

Бензин продають за талонами і паливними картками.

ЗМІ: у Криму знову бракує палива на АЗС
ілюстративне фото
Фото: Google Maps

У Криму знову спостерігаються проблеми з паливом на АЗС, пише “Економічна правда” із посиланням на місцеві пабліки. 

Мешканці Ленінського району Криму помітили відсутність на великих АЗС популярної марки бензину “АИ-95” та солярки.

Аналогічна ситуація і в Сімферополі. Бензину “АИ-95” немає у вільному продажу з початку тижня, придбати його можна тільки за талонами і паливними картками.

Окупаційне “міністерство палива та енергетики Криму” пояснює затримки і скорочення обсягів поставок паливно-мастильних матеріалів на АЗС нібито перебоями в роботі Керченської поромної переправи через несприятливі погодні умови.

Як відомо, проблеми з постачанням пального спостерігалися в окупованому Криму і низці регіонів Росії цієї осені.

Раніше західні медіа писали про те, що паливна криза у РФ пов’язана з атаками українських дронів по НПЗ. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies