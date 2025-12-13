ЗМІ: у Криму знову бракує палива на АЗС

Бензин продають за талонами і паливними картками.

У Криму знову спостерігаються проблеми з паливом на АЗС, пише “Економічна правда” із посиланням на місцеві пабліки.

Мешканці Ленінського району Криму помітили відсутність на великих АЗС популярної марки бензину “АИ-95” та солярки.

Аналогічна ситуація і в Сімферополі. Бензину “АИ-95” немає у вільному продажу з початку тижня, придбати його можна тільки за талонами і паливними картками.

Окупаційне “міністерство палива та енергетики Криму” пояснює затримки і скорочення обсягів поставок паливно-мастильних матеріалів на АЗС нібито перебоями в роботі Керченської поромної переправи через несприятливі погодні умови.

Як відомо, проблеми з постачанням пального спостерігалися в окупованому Криму і низці регіонів Росії цієї осені.

Раніше західні медіа писали про те, що паливна криза у РФ пов’язана з атаками українських дронів по НПЗ.