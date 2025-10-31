Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» у Ростовській області

Військові цілі були уражені у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра».

Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» у Ростовській області
«БУК-М3»
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» росіян.

Як повідомляють ССО, у ніч на 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Черная Искра» провели спеціальні заходи, внаслідок чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога. 

У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» та радіолокаційна станція раннього виявлення «НЕБО-У».

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. 

«БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км. 

Як зазначають ССО, обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським «deep strike» ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies