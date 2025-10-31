Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» у Ростовській області

Військові цілі були уражені у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра».

Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» росіян.

Як повідомляють ССО, у ніч на 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Черная Искра» провели спеціальні заходи, внаслідок чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» та радіолокаційна станція раннього виявлення «НЕБО-У».

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.

«БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км.

Як зазначають ССО, обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським «deep strike» ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть.