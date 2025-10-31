Україна знищила у Росії одну з трьох ракет "Орєшнік"

Операцію провели тривалий час тому і досі тримали в секреті.

Україна знищила в Капустиному Яру один із трьох російських "Орєшників". Про це повідомили президент Володимир Зеленський і голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з пресою 31 жовтня.

Знищення провели СБУ, Головне управління розвідки міноборони і Служба зовнішньої розвідки, сказав Малюк. Деталі не розкриватимуть.

"Була дуже успішна місія, на той момент ми нічого про це не казали. Пройшло багато часу", – сказав він.

Малюк додав, що знищення було стовідсотковим. Знали про це тільки президент України і лідери кількох інших країн.

"Це було тоді, коли назву «Орєшнік» ще ніхто не знав і росіяни ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було влітку, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію", – розповів голова СБУ.

Володимир Зеленський додав, що на той час Росія мала три такі ракети. Одну вона застосувала, одна була знищена, тож залишалася ще одна. Але вона продовжує виробництво. Цього року, за українськими даними, росіяни виготовили до трьох таких ракет, а річний її план – до шести.

Україна має дані про план Росії розмістити "Орєшнік" в Білорусі. Тобто Східній Європі варто на це звернути увагу. Над виготовленням цього типу ракет працюють 25 компаній.