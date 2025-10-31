Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна знищила у Росії одну з трьох ракет "Орєшнік"

Операцію провели тривалий час тому і досі тримали в секреті. 

Україна знищила у Росії одну з трьох ракет "Орєшнік"
Фото: скриншот

Україна знищила в Капустиному Яру один із трьох російських "Орєшників". Про це повідомили президент Володимир Зеленський і голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з пресою 31 жовтня. 

Знищення провели СБУ, Головне управління розвідки міноборони і Служба зовнішньої розвідки, сказав Малюк. Деталі не розкриватимуть.

"Була дуже успішна місія, на той момент ми нічого про це не казали. Пройшло багато часу", – сказав він.

Малюк додав, що знищення було стовідсотковим. Знали про це тільки президент України і лідери кількох інших країн.

"Це було тоді, коли назву «Орєшнік» ще ніхто не знав і росіяни ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було влітку, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію", – розповів голова СБУ.

Володимир Зеленський додав, що на той час Росія мала три такі ракети. Одну вона застосувала, одна була знищена, тож залишалася ще одна. Але вона продовжує виробництво. Цього року, за українськими даними, росіяни виготовили до трьох таких ракет, а річний її план – до шести.

Україна має дані про план Росії розмістити "Орєшнік" в Білорусі. Тобто Східній Європі варто на це звернути увагу. Над виготовленням цього типу ракет працюють 25 компаній.

  • "Орєшнік" Росія вперше запустила по Україні торік у листопаді. Вдарила по підприємству в Дніпрі. 
  • "Орєшнік" – це балістична зброя, що може нести ядерний заряд.
