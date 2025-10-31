Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвішення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Україна передала Литві підозрюваного в воєнних злочинах окупанта. Це є прецедентом

За даними слідства, росіянин причетний до знущань над литовським громадянином. 

Україна передала Литві російського військового, якому інкримінують воєнні злочини. Це стало першим випадком передачі військовослужбовця для реального кримінального переслідування, розповів український генпрокурор Руслан Кравченко.

Литві передали старшого матроса військової поліції російських збройних сил, що потрапив до полону біля Роботиного. Вчора Віленський окружний суд взяв його під варту.

За даними українського слідства, полонений росіянин причетний до незаконного утримування, катувань і нелюдського поводження з цивільними і військовополоненими. 

"Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", – сказав Кравченко. 

Литва підозрює його в воєнних злочинах, катуванні, незаконному позбавленні волі, порушенні Женевських конвенцій.

"За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці", – додав український генпрокурор. 
