У Дніпрі затримали двох агентів ФСБ, які збирали дані про енергооб’єкти міста

Чоловіки працювали водіями логістичної компанії та під час перевезень фотографували електро- і теплогенеруючі об’єкти.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання двох мешканців Дніпра, які передавали російській стороні інформацію про місцеву енергетичну інфраструктуру.

За даними слідства, чоловіки працювали водіями логістичної компанії та під час перевезень фотографували електро- і теплогенеруючі об’єкти. Координати наносили на карти та надсилали своєму куратору з ФСБ.

Один із затриманих, за попередньою інформацією, контактував із російськими спецслужбами ще до повномасштабного вторгнення, коли здійснював вантажні перевезення до Бєлгородської області. Восени 2025 року його знову вийшов на зв’язок представник ФСБ і доручив збирати дані про енергооб’єкти у Дніпрі. До цього він залучив свого напарника.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку та матеріали, які можуть підтверджувати співпрацю з ФСБ.

Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
﻿
