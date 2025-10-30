Росіяни атакували евакуаційне авто у Костянтинівці на Донеччині

Російська армія атакувала дроном евакуаційне авто волонтерів гуманітарної місії "Проліска" у Костянтинівці Костянтинівці на Донеччині. На щастя, ніжто не постраждав.

Про це повідомила громадська організація гуманітарна місія "Проліска".

"29 жовтня евакуаційний екіпаж вивозив цивільних людей із зруйнованого міста на більш безпечну територію. Просто під час руху на атаку авто з логотипом гуманітарної організації пішов FPV-дрон. Всі, хто був в салоні, на щастя, залишилися живі. Транспорт постраждав, але витримав. РЕБ, яким він був оснащений, відвів безпілотник в бік – вдарило за декілька метрів", - ідеться у повідомленні.

Завдяки броньованому захисту автомобіля пошкодження виявилися мінімальними - вибито лобове броньоване скло, пошкоджено бампер та обшивку.

Гуманітарна місія "Проліска" вкотре наголошує: гуманітарні працівники не мішені, треба зробити все, аби захистити тих, хто рятує інших.

Крім того, даний випадок ще раз продемонстрував, наскільки важливим є використання під час евакуацій броньованого транспорту та засобів РЕБ. "Сьогодні ми просимо вас долучитися до важливих зборів. На придбання РЕБ для роботи фахівців Гуманітарної місії "Проліска" в найгарячіших точках".