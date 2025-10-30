Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували евакуаційне авто у Костянтинівці на Донеччині

Завдяки РЕБу усі пасажири залишилися живі.

Росіяни атакували евакуаційне авто у Костянтинівці на Донеччині
FPV-дрон
Фото: Міноборони

Російська армія атакувала дроном евакуаційне авто волонтерів гуманітарної місії "Проліска" у Костянтинівці Костянтинівці на Донеччині. На щастя, ніжто не постраждав.

Про це повідомила громадська організація гуманітарна місія "Проліска".

"29 жовтня евакуаційний екіпаж вивозив цивільних людей із зруйнованого міста на більш безпечну територію. Просто під час руху на атаку авто з логотипом гуманітарної організації пішов FPV-дрон. Всі, хто був в салоні, на щастя, залишилися живі. Транспорт постраждав, але витримав. РЕБ, яким він був оснащений, відвів безпілотник в бік – вдарило за декілька метрів", - ідеться у повідомленні.

Завдяки броньованому захисту автомобіля пошкодження виявилися мінімальними - вибито лобове броньоване скло, пошкоджено бампер та обшивку.

Гуманітарна місія "Проліска" вкотре наголошує: гуманітарні працівники не мішені, треба зробити все, аби захистити тих, хто рятує інших. 

Крім того, даний випадок ще раз продемонстрував, наскільки важливим є використання під час евакуацій броньованого транспорту та засобів РЕБ. "Сьогодні ми просимо вас долучитися до важливих зборів. На придбання РЕБ для роботи фахівців Гуманітарної місії "Проліска" в найгарячіших точках". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies