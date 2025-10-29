Росіяни атакували Краматорську громаду на Донеччині, постраждали цивільні

У Краматорській громаді Донецької області російський БпЛА невстановленого типу влучив по території приватного домоволодіння.

Про це інформує Краматорська міська рада.

За уточненою інформацію внаслідок російського обстрілу постраждали троє цивільних пенсіонерів.

"Усі троє мають мінно-вибухові травми, двоє — легкого ступеню (чоловік 1958 р.н та жінка 1960 р.н), один чоловік (1962 р.н.) у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні", — ідеться у повідомленні.