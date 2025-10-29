Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Росіяни атакували Краматорську громаду на Донеччині, постраждали цивільні

Троє пенсіонерів зазнали травм через ворожий обстріл.

Росіяни атакували Краматорську громаду на Донеччині, постраждали цивільні
Фото: Краматорська міська рада

У Краматорській громаді Донецької області російський БпЛА невстановленого типу влучив по території приватного домоволодіння.

Про це інформує Краматорська міська рада.

За уточненою інформацію внаслідок російського обстрілу постраждали троє цивільних пенсіонерів. 

"Усі троє мають мінно-вибухові травми, двоє — легкого ступеню (чоловік 1958 р.н та жінка 1960 р.н), один чоловік (1962 р.н.) у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні", — ідеться у повідомленні.
