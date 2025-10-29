Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донецької області

Унаслідок атак пошкоджено будинки та автомобілі.

За добу росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донецької області
Фото: t.me/VadymFilashkin

За минулу добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено авто.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 2 підприємства. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі та багатоповерхівку.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

  • З лінії фронту за добу у Донецькій області евакуйовано 121 людину, зокрема 21 дитину.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies