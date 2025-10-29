За минулу добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено авто.
Краматорський район
У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 2 підприємства. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі та багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
- З лінії фронту за добу у Донецькій області евакуйовано 121 людину, зокрема 21 дитину.