За минулу добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено авто.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 2 підприємства. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі та багатоповерхівку.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.