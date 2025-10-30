Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через обстріли постраждали двоє людей

Росіяни атакували 6 населених пунктів області. 

На Харківщині через обстріли постраждали двоє людей
Наслідки російського обстрлу Харківщини, 25 вересня 2025 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • ракету (тип встановлюється);
  • 4 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка), автомобіль (с. Колодязне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Піски-Радьківські);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руська Лозова);
  • у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові будівлі, 2 автомобілі, адмінбудівлю, цивільне підприємство (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка).

Тимчасово без електропостачання перебувають близько 3 тисяч абонентів у м. Лозова. Там діють віялові відключення світла. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 128 людей. Залишилися 27 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 9839 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

  • Вчора росіяни атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies