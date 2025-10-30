На Харківщині через обстріли постраждали двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракету (тип встановлюється);

4 КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка), автомобіль (с. Колодязне);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Піски-Радьківські);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руська Лозова);

у Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові будівлі, 2 автомобілі, адмінбудівлю, цивільне підприємство (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка).

Тимчасово без електропостачання перебувають близько 3 тисяч абонентів у м. Лозова. Там діють віялові відключення світла.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 128 людей. Залишилися 27 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 9839 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.