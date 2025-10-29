Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Росіяни атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині

Під обстрілом РФ опинилося село Піски-Радьківські Ізюмського району.

Росіяни атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині
Фото: поліція Харківщини

Росіяни атакували FPV-дроном село Піски-Радьківські Ізюмського району на Харківщині. Безпілотник влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомяє поліція Харківщини.

За даними правоохоронців, поранень внаслідок влучання російського FPV-дрона зазнали 48-річний чоловік та 46-річна жінка. Обох поранених ушпиталили до районної лікарні.

Правоохоронці внесли дані про атаку в Пісках-Радьківських до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
