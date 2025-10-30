Росіяни вчора завдали удару по телевежі в Чернігові, - міськрада

Мешканців просять не наближатися до місця влучання.

Росіяни вдарили по телевежі в Чернігові

Учора, внаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції" - йдеться в повідомленні.

Мешканців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Як повідомлялося, вчора росіяни вкотре атакували обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.