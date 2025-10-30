Росіяни вчора завдали удару по телевежі в Чернігові, - міськрада

Учора, внаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції" - йдеться в повідомленні.
Мешканців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
Як повідомлялося, вчора росіяни вкотре атакували обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.