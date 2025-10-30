Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Війна

Угруповання "Схід": блокування російськими військовими Покровська наразі немає

Логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана.

Угруповання "Схід": блокування російськими військовими Покровська наразі немає
Покровський напрямок
Фото: Угруповання "Схід"

Угруповання військ "Схід" заперечило блокування російськими військовими Покровська на Донеччині. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і пресслужба угрупування. 

"«Блокування» ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема - в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - йдеться в повідомленні. 

Військові зазначають, що в Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто і намагаються переміщуватись та накопичуватись там.

"У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем", - запевнили в Генштабі. 

"Водночас, логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", - додали військові. 
