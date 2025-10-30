Угруповання "Схід": блокування російськими військовими Покровська наразі немає

Угруповання військ "Схід" заперечило блокування російськими військовими Покровська на Донеччині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і пресслужба угрупування.
"«Блокування» ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема - в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що в Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто і намагаються переміщуватись та накопичуватись там.
"У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем", - запевнили в Генштабі.
"Водночас, логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", - додали військові.
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що знову побував на Покровському напрямку, оскільки противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Він також заперечив "блокування" ворогом Сил оборони.
- Учора очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Покровську залишаються 1 256 людей, проте через щоденні обстріли цивільних евакуація з міста майже неможлива.
- Раніше повідомлялося, що Росія для реалізації плану з оточення Покровської агломерації задіяла близько 11 000 осіб. Ворожі групи, що потрапили до міста, збираються просунутися на північний захід і північ від Покровська.