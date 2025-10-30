Сирський знову відвідав Покровський напрямок і заперечив "блокування" ворогом Сил оборони

Разом з тим Сирський повідомив, що у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові. Також головнокомандувач ЗСУ суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності – за це будуть жорсткі міри аж до зняття з посад.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що знову побував на Покровському напрямку, оскільки противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.

“Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності”, – заявив Сирський.

Разом з тим, за його даними, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її і знищити.

Сирський зауважив, що за таких умов вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Йде робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

“Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад. Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але пріоритет - збереження життя наших воїнів”, – заявив Сирський.

Також головнокомандувач повідомив, що триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника.