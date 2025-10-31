В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства

У області також постраждали приватні будинки. 

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства
Ліквідація наслідків російських атак
Фото: ДСНС

Російські війська атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок. Ворог застосував там дрони. 

На Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки зайнялася приватна оселя. Агресор цілив FPV-дронами, РСЗВ "Град", артилерією. 

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Люди не постраждали. Над областю збили один безпілотник.
﻿
