У області також постраждали приватні будинки.

Російські війська атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА.

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок. Ворог застосував там дрони.

На Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки зайнялася приватна оселя. Агресор цілив FPV-дронами, РСЗВ "Град", артилерією.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Люди не постраждали. Над областю збили один безпілотник.