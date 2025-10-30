Мінсоц: в Україні близько 15 млн людей отримують соцвиплати, ВПО в середньому мають по 10 000 грн на місяць

Новий очільник міністерства Денис Улютін прогнозує дискусії в уряді і Верховній Раді про те, чи варто реформувати підхід до надання допомоги.

Станом на зараз 15 млн українців отримують соціальні виплати. Про це міністр праці і соціальної політики Денис Улютін повідомив на організованій LB та EFI Group дискусії в межах проєкту “Нова країна”.

Бюджет Мінсоцполітики, який забезпечує держава – понад 470 млрд гривень. Також до Пенсійного фонду ідуть ЄСВ і виплати ГО, волонтерів і міжнародних партнерів.

“Такий бюджет набігає, маємо бути чесними, ми як держава собі дозволити не можемо. Ніколи не зможем без міжнародних партнерів”, – сказав він.

Тому є потреба унормувати соціальну політику, вважає міністр. Замість надання малої кількості допомоги великій кількості людей, на його погляд, краще допомагати відчутно, але малій. Стосовно цього будуть дискусії в уряді та Верховній Раді.

“ВПО – одне з найскладніших питань. Якщо зібрати всю суму державної підтримки, а також підтримки міжнародних партнерів, то вийде досить величезна сума коштів. В середньому, може хтось отримує менше або більше, це десь 10 000 гривень на одну людину ВПО отримує. Це в порівнянні з тим, хто працює, досить непогано”, – вважає він.