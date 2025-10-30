Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінсоц: в Україні близько 15 млн людей отримують соцвиплати, ВПО в середньому мають по 10 000 грн на місяць

Новий очільник міністерства Денис Улютін прогнозує дискусії в уряді і Верховній Раді про те, чи варто реформувати підхід до надання допомоги. 

Мінсоц: в Україні близько 15 млн людей отримують соцвиплати, ВПО в середньому мають по 10 000 грн на місяць
Міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін
Фото: Зоряна Стельмах

Станом на зараз 15 млн українців отримують соціальні виплати. Про це міністр праці і соціальної політики Денис Улютін повідомив на організованій LB та EFI Group дискусії в межах проєкту “Нова країна”.

Бюджет Мінсоцполітики, який забезпечує держава – понад 470 млрд гривень. Також до Пенсійного фонду ідуть ЄСВ і виплати ГО, волонтерів і міжнародних партнерів.

“Такий бюджет набігає, маємо бути чесними, ми як держава собі дозволити не можемо. Ніколи не зможем без міжнародних партнерів”, – сказав він.

Тому є потреба унормувати соціальну політику, вважає міністр. Замість надання малої кількості допомоги великій кількості людей, на його погляд, краще допомагати відчутно, але малій. Стосовно цього будуть дискусії в уряді та Верховній Раді. 

“ВПО – одне з найскладніших питань. Якщо зібрати всю суму державної підтримки, а також підтримки міжнародних партнерів, то вийде досить величезна сума коштів. В середньому, може хтось отримує менше або більше, це десь 10 000 гривень на одну людину ВПО отримує. Це в порівнянні з тим, хто працює, досить непогано”, – вважає він. 

  • Згідно з даними на порталі Дія , внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подаватися на виплати від держави, від міжнародних організацій і від волонтерів. Від держави при цьому передбачено 2000 гривен на місяць на дорослого і 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.  На ці кошти можуть претендували люди лише з визначених законодавством прифронтових, окупованих громад або місць бойових дій та блокади.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies